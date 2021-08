Testiranje na covid-19 vseh članov ekipe tržaškega Allianza, trenerjev in spremljevalcev ni pokazalo novih okužb z novim koronavirusom, zato bodo že danes nadaljevali s treningi, je sporočilo vodstvo, potem ko so jih iz preventivnih razlogov začasno prekinili. Okuženi igralec bo ostal v samoizolaciji, njegovo zdravstveno stanje pa je dobro in ga bodo vseskozi spremljali, so še dodali.