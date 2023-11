Košarkarski trener Andrea Mura pozorno spremlja dogajanje na lokalni, državni in mednarodni ravni, spozna se tako na moško kot na žensko košarko. Trenutno vodi tržaško ekipo Futurosa v ženski A2-ligi.

Poleti ste prevzeli mesto glavnega trenerja pri Futurosi. Kakšen je dosedanji obračun sezone?

Pozitiven. Nazadnje smo v soboto dosegli lepo domačo zmago proti Alpu (za ekipo iz okolice Verone igra tudi goriška Slovenka Anna Turel, op. a.). Že v naslednjem krogu nas čaka pomembno gostovanje v Trevisu. Trenutno imamo tako polovični izkupiček: štiri zmage in prav toliko porazov. Začetek sezone sicer ni bil ravno enostaven: v prvih krogih smo imeli zahteven spored, dekleta so imela že v pripravljalnem obdobju veliko težav s poškodbami, tako da so posledično slabo trenirala. S težavami se je ukvarjala tudi naša edina tujka Marta Ostojić (Hrvatica, letnik 2003, op. a.). Končno imamo popolno prvo peterko in forma se vzpenja.

Kakšne cilje pa ste si zastavili?

Težko je definirati jasne cilje. Imamo mlado ekipo, ki se je v primerjavi z lansko sezono precej spremenila. Izpad v B-ligo (naposled Futurosa je prišla do repasaža, op. a.) je pustil nekaj posledic, tako da je vodstvo kluba opravilo določene spremembe. Igramo v zelo kakovostni in lepi ligi, v kateri bi radi ostali. Želimo si, da bi bila letošnja sezona bolj mirna od lanske.

V moški A2-ligi pa nastopa Pallacanestro Trieste, ki je po začetnih težavah vse boljši. Ima tržaška ekipa še kaj rezerv?

Seveda. Po lanskem bolečem izpadu iz A-lige je med poletjem prišlo do velikih sprememb znotraj ekipe: prišel je nov trener, posledično sta se spremenila tudi stil igre in način treniranja. Ekipa je kakovostna in izkušena, zdaj pa se je tudi privadila na vse omenjene spremembe. Zmaga v derbiju proti Vidmu je bila ključna in je vlila igralcem veliko samozavesti. Serija petih zaporednih zmag to potrjuje. A2-liga je sicer zahtevno in dolgo prvenstvo, na koncu pa bo ključna raven forme v spomladanskem delu sezone.

Znana je sestava olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev. Na papirju je glavna ovira za Slovenijo Grčija, za Italijo pa Litva. Se bodo Slovenci in Italijani uvrstili na OI?

Oboji imajo možnosti, a ne bo enostavno. Predvsem evropske ekipe so med seboj zelo izenačene, tako da bo najbrž štela predvsem trenutna forma. Vsi štirje kvalifikacijski turnirji bodo zelo zanimivi, čeprav bi si drznil napovedati, da se bodo na OI uvrstile štiri evropske ekipe.

Spremljate Jadran?

Ogledal sem si le tekmo proti Falconstarju, redno pa spremljam rezultate. Jadran je imel kar nekaj smole tako s poškodbami kot s tesnimi porazi, tako da upam, da bo zdaj prišlo do preobrata. Liga je predvsem s telesnega in atletskega vidika zelo zahtevna, skok iz C-lige je bil zelo velik, le s tehničnega vidika je manj zahtevna od B-lige, v kateri smo z Jadranom nastopali v sezoni 2014/15. Kar nekaj ekip je profesionalnih in trenirajo tudi dvakrat dnevno, to pa se na dolgi rok pozna. Na tej ravni ne šteje le kakovost dela, ampak tudi količina. Tudi pri Futurosi smo letos povečali število tedenskih treningov s pet na osem.