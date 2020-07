Iličić se še ni opomogel

Slovenski nogometni zvezdnik Josip Iličić bo težko znova na igrišču za četrtfinale lige prvakov med Atalanto in ekipo Paris St. Germain, ki bo 12. avgusta. Trener Atalante Gian Piero Gasperini je dejal, da so možnosti iz dneva v dan manjše. Josip Iličić ni v postavi Atalante že od 11. julija dalje, klub pa poleg skopih sporočil ni objavil nič konkretnega o njegovem zdravstvenem stanju ali povratku na nogometne zelenice. Kaže, da se po koronski krizi slovenski reprezentant še ni opomogel. Gian Piero Gasperini je povedal, da Iličić trenutno ni stabilen in da njegovo stanje spremljajo iz dneva v dan ter da ga v ekipi zelo pogrešajo.