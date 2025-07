InPlaninec v nedeljo na Matajurju

V nedeljo, 6. julija, bo v organizaciji inPlaninca potekal inkluzivni pohod na Matajur. Na pohodu se bodo združili planinci iz Slovenije in zamejstva. Pohod je poseben zato, ker nikogar ne izpusti. Vsak udeleženec, ne glede na telesne, čutne, duševne ali druge posebnosti, je povabljen, da hodi v svojem ritmu, ob podpori prostovoljcev, z zanesljivo logistiko in predvsem z odprtim srcem vseh inPlanincev.

Izbira se lahko med tremi potmi:

1. POT – Dolga (na vrh Matajurja, 1642 m), start ob 9:00 iz Rifugia Pelizzo (1320 m): vzpon na vrh, spust mimo Doma na Matajurju (PD Benečija), postanek in druženje ob povratku

2. POT – Srednja (do planinskega doma), start ob 9:15 iz Rifugia Pelizzo: krajši vzpon, osvežitev pri Domu na Matajurju in povratek

3. POT – Kratka, dostopna za osebe na vozičkih, zbor ob 9:00 pri cerkvi v vasi Matajur: ob 9:15 odhod po asfaltni cesti (3,6 km) do Rifugia Pelizzo.

Pri pohodu bo sodelovala tudi Planinska družina Benečije. Na pohodu so dobrodošli vsi. Slepi, osebe na vozičkih, nevrorazlični, osebe z okvaro sluha, dolgotrajno bolni, otroci, starši, starejši – vsak s svojo zgodbo, a vsi z istim ciljem: biti del skupnosti in uživati v naravi. Na inkluzijskem pohodu Skupaj v hribe se bo v nedeljo zbralo 100 udeležencev, tako invalidov kot neinvalidov in osebe s posebnimi potrebami.

Pohode omogoča veliko prostovoljcev med njimi so tudi osebe z invalidnostjo. Prostovoljci opravljajo različne naloge: vodniki skrbijo za organizacijo in varnost na poti, spremljevalci nudijo podporo slepim, nevrorazličnim in gibalno oviranim udeležencem.