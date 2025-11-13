»Ironman zahteva naporne treninge in disciplino«

Kot novinec je ob prvem poskusu zadel v polno. Pripravil se je na najboljši način in na koncu požel uspeh. Pravi »tempon«, bi lahko v spakedrani zamejščini označili njegov zaključni čas (10 ur 4 minute in 46 sekund) ob prvem nastopu na kraljevi razdalji triatlona, legendarnem Ironmanu. Na Portugalskem je odplaval 3,8 kilometra, prekolesaril 180 km in pretekel je maraton (42, 195 km). Upoštevati moramo tudi, da 26-letni Nicolas Piva, doma iz Sovodenj na Goriškem, ni poklicni športnik, ampak je zaposlen v bližnji tovarni.

Vsako triatlonsko tekmovanje ima svojo različno težavnostno progo. Kako je bilo na Portugalskem?

Plavalni del je bil v zalivu Cascais pri Lizboni. Drugi del plavalne proge smo plavali proti toku, kar je seveda otežkočilo nastop. Iz vode sem pritekel po uri in trinajstih minutah. Kolesarski del ni bil ravninski, saj smo skupno nabrali 1500 m višincev. Pa tudi maraton je bil atipičen s 300 metri višinske razlike, kar se še kako pozna. Kolesarski del sem zaključil v petih urah in desetih minutah, maraton pa sem pretekel v času 3.28.

Kdaj si se odločil za triatlon?

Pred dvema letoma. Pred tem sem igral nogomet v Sovodnjah, a ta šport me ni več navduševal. Rabil sem spremembo. Motivacijo in nov izziv sem dobil v triatlonu. Kolo in tek nista bila težavna. Plavati pa sem začel kot začetnik.

Celoten daljši intervju s sovodenjskim triatloncem lahko preberete v današnji (četrtkovi) izdaji Primorskega dnevnika