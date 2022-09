Italija boljša od Slovenije

ODBOJKA – MOŠKO SVETOVNO PRVENSTVO (polfinale)

Italija – Slovenija 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)

Italija: Pinali, Recine, Michieletto 9, Gianelli 3, Balaso, Sbertoli, Bottolo, Lavia 15, Galassi 5, Romano 12, Anzani 7, Russo, Scanferla, Mosca.

Slovenija: T. Štern 1, Pajenk 5, Kozamernik 5, Gasparini, Vinčić 1, Štalekar, Koncilja, Klobučar, Kovačič, Ž. Štern, Ropret 1, Urnaut 11, Čebulj 14, Možič 9.

Italija je bila v polfinalu moškega svetovnega prvenstva v Katovicah na Poljskem boljša od Slovenije in bo v nedeljskem finalu (ob 21. uri) igrala proti Poljski, ki je danes premagala Brazilijo s 3:2. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu igrala v malem finalu za 3. mesto proti Braziliji (v nedeljo ob 18. uri). V polfinalu je namreč Slovenija v Katovicah z 0:3 (-21, -22, -21) izgubila proti »azzurrom«. Izbrancem Gheorgeja Cretuja tako ni uspelo maščevanje za tesen poraz v finalu lanskega evropskega prvenstva. Slovenci niso igrali najboljše, a ne tudi katastrofalno slabo. Naleteli so na razpoloženega tekmeca. Italijani so bili zelo učinkoviti v napadu. Poleg tega so igrali tudi odlično obrambo. Kako nemočni so bili Slovenci, pove dejstvo, da niso niti enkrat vodili. Italijani so ušli že na začetkih nizov, Slovenci so jih nato lovili, a samo nekajkrat na tekmi rezultat izenačili. Italija je bila nazadnje svetovni prvak pred 24 leti, leta 1998, ko je v finalu na Japonskem premagala Brazilijo.