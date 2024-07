Italija osvojila srebro v dvojnem četvercu

Italijanski veslači Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza in Giacomo Gentili so na olimpijskih igrah v Parizu osvojili srebrno kolajno v dvojnem četvercu. Zmagali so nizozemski veslači, ki so tako ubranili naslov iz Tokia. Za 2000-metrsko razdaljo so potrebovali pet minut in 42 sekund, pri čemer so Italijane, ki so prispeli s časom pet minut 44 sekund za 2,40 sekunde, tretje Poljake pa za 2,59 sekunde.

Wieten, bronast v osmercu v Riu 2016, in Metsemakers sta bila del zmagovitega nizozemskega četverca že v Tokiu, medtem ko sta Van Lierop in Florijn osvojila premierno olimpijsko odličje.