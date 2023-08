Italijanska izbrana vrta je na svetovnem košarkarskem prvenstvu v Manili danes premagala Filipine z 90 : 83 in napredovala v drugi krog. Domačini pa so izločeni.

Italijanski košarkarji so vodili že s prednostjo 18 točk, ko so se jim Filipini približali. Ob koncu so bili prisebnejši in so vknjižili dragoceno zmago. V drugem krogu, kamor napredujejo z zalogajem 5 točk, se bodo pomerili z ekipami iz skupine B, od katerih je trenutno kvalificirana Srbija. Za ostale tekmece bodo izvedeli jutri.