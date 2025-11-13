Italijanska reprezentanca se po desetih letih vrača v Trst

Italijanska moška rokometna reprezentanca se po desetih letih vrača v Trst. V torek, 6. januarja, se bo na pripravljalni tekmi pred odhodom na evropsko prvenstvo v športni dvorani na Čarboli (začetek ob 18. uri) pomerila z Romunijo. Zadnjič je Italija v Trstu nastopila 6. januarja 2016, ko je igrala proti Avstriji.

Tako Italija kot Romunija bosta nastopili na EP, ki ga bodo od 15. januarja do 1. februarja gostile Danska, Norveška in Švedska. »Azzurri« so se šele drugič prebili na zaključni celinski turnir, pred tem so nastopili leta 1998 na domačem EP v Meranu in Bocnu. Krstno tekmo na letošnji izvedbi bodo odigrali 16. januarja ob 18. uri, ko se bodo v švedskem Kristianstadu pomerili z Islandijo. V skupini F bosta še Madžarska in Poljska.

