Italijanskemu vratarju ukradel seznam strelcev enajstmetrovk

V zgodovini Bosansko-Hercegovskega nogometa se bo najbrž zapisalo tudi njegovo ime. Afan Čizmić je 14-letni Zeničan, ki jo je na nogometni tekmi proti Italiji pošteno zagodel vratarju »azzurrov« Gianluigiju Donnarummi.

Tekma v torek, 31. marca, se je končala z izenačenim izidom ena proti ena. »Zmajevi«, nogometna reprezentanca Bosne in Hercegovine, so italijansko moštvo premagali po streljanju enajstmetrovk. Le nekaj trenutkov pred odločilnimi streli je v ospredje stopil 14-letnik, ki je bil na nogometnem igrišču v Zenici zadolžen za lovljenje žog. Na posnetku ga je videti, kako je italijanskemu vratarju izmaknil list, na katerem so bili zabeležni podatki bosanko-hercegovskih strelcev enajstmetrovk. Za vsakega igralca je pisalo, s katero nogo cilja ter v kateri del vrat po navadi meri. Gianluigi Donnarumma je zaman iskal list papirja, ki ga je mladi Čizmić nekaj ur kasneje novinarjem že razkazoval kot trofejo. Vratar ni ubranil niti enega strela, Italija je vnovično ostala brez nastopa na svetovnem prvenstvu.

Mladenič je zatrjeval, da se je za gesto odločil, ker naj bi Dannarumma vratarju domače enajsterice Vasilju prav tako poskušal iztrgati list papirja s seznamom italijanskih strelcev enajstmetrovk.

V Bosni in Hercegovini uspeh moštva, s katerim so si zmajevi po 12 letih zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu, delno pripisujejo ravno mlademu Zeničanu. Nekateri trdijo, da je Afan postal maskota reprezentance Bosne in Hercegovine, zaradi česar bi ga mogli nogometaši vzeti s sabo na svetovno prvenstvo v Združene države Amerike.