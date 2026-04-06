Pogačar še tretjič strl van der Poela in slavil po Flandriji

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je v nedeljo tretjič v karieri zmagal na sloviti dirki po Flandriji. Na 278,2 km dolgi trasi med Antwerpnom in Oudenaardejem je znova na tlakovanem klancu Oude Kwaremont strl Nizozemca Mathieuja van der Poela in napovedal kandidaturo tudi za edino manjkajočo zmago na spomenikih na Pariz-Roubaixu.

Sedemindvajsetletni Slovenec je zdaj z 12 osvojenimi spomeniki (pet največjih enodnevnih dirk na svetu) sam na drugem mestu večne lestvice. Zaostaja le za legendarnim Belgijcem Eddyjem Merckxom (19), v nedeljo pa je prehitel njegovega rojaka Rogerja De Vlaemincka (11).

Pogačar je do 12. zmage na spomenikih prišel pri 27 letih in 196 dnevih, Merckxu pa je to uspelo dobrih osem mesecev prej pri 26 letih in 307 dneh. Prvi kolesar mednarodne lestvice je enkrat dobil Milano-Sanremo, po trikrat Flandrijo in Liege-Bastogne-Liege, Lombardijo pa je osvojil petkrat.