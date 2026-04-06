Niko in Domna Prevca slovesno sprejeli v domači Dolenji vasi

Niko in Domna Prevca, najboljša skakalca olimpijske sezone 2025/26, so slovesno pričakali v njuni domači Dolenji vasi. Dejala sta, da se z veseljem vračata domov, kjer ju čakajo običajna opravila in tudi mir, potreben po direndaju, ki spremlja vrhunski šport. Oba sta se s kočijo v vpregi lipicancev ter s spremstvom konjeniške policijske enote pripeljala na igrišče ob robu domačega gorenjskega kraja.

Tam so se že pred tem z nekaj besedami predstavili članice in člani slovenskih reprezentanc in del njunih vodstev. Med njimi je bila tudi Nika Vodan, za katero so skupaj z Anžetom Laniškim, bila sta druga slovenska skakalca zime, sprejem dopoldne pripravili na Kokrici pri Kranju. Po prihodu Prevcev sta domačin in član Slovenskega okteta Janez Trilar ter njegov sin Jan na klaviaturah izvedla slovensko himno.

Tik pred prihodom kočije so oder zasedli župnik iz Selc Damjan Prošt ter Peter Slatnar, proizvajalec smuči, in Peter Prevc, najboljši slovenski skakalec doslej. Slednji je bil marca letos po tekmovalni upokojitvi prvič v vlogi generalnega sekretarja organizacijskega komiteja Planice, kjer sta brat in sestra najprej postavila svetovna rekorda, nato pa iz njegovih rok še prejela velika kristala globusa.

»Nedeljske tekme finala svetovnega pokala v Planici nisem mogel spremljati, ker sem imel mašo, sem pa jih blagoslovil. Sicer pa skušam vedno spremljati tekme, ko je to le mogoče, statistike pa že nekaj časa ne vodim, je vsega preveč,« je na velikonočni ponedeljek dejal Prošt. Petra, Domna, Ceneta ter Niko je učil verouk. Oče Božidar še danes poje v cerkvenem zboru, pela je tudi Nika.

Slavljenca so med drugimi pozdravili domačin iz Selc Marko Lotrič, predsednik državnega sveta RS, župan občine Železniki Marko Gasser in predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Steiner.

Na letošnjih OI v Predazzu je Nika osvojila tri medalje vseh treh barv, zmagala je tudi na novoletni turneji dveh večerov. Domen Prevc pa je poleg zlatega orla na novoletni turneji prišel še do skupne zmage v svetovnem pokalu ter poletih in dveh zlatih olimpijskih medalj.