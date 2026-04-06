Na velikonočni ponedeljek zastoji na primorski avtocesti

Ob koncu velikonočnih praznikov se promet na slovenskih cestah in avtocestah gosti. Na primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih pred Postojno in mimo Vrhnike proti Ljubljani. Zamuda do 15 minut, poroča prometnoinformacijski center. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Šentiljem proti Avstriji.O zastoju poročajo tudi na cestah Lucija-Izola, Dragonja-Koper in Bohinjska Bela-Bled-Lesce.

Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Divača-Senožeče pri odcepu za Gabrče. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Naklim proti Ljubljani.Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

Velikonočni ponedeljek je v Slovenji in večini evropskih držav dela prost dan, zaradi lepega vremena pa se je veliko ljudi odločilo za obisk turističnih in izletniških točk. Po napovedi prometnoinformacijskega centra bo promet najbolj zgoščen popoldne, ko se bodo poleg izletnikov mnogi vračali domov z oddiha ob podaljšanem koncu tedna.