Italijanski košarkarji v Trstu zasluženo premagali Latvijo

V pravkar zaključeni pripravljalni tekmi v tržaški športni dvorani je italijanska košarkarska reprezentanca z 91:75 premagala Latvijo. Odločilno prednost so si varovanci selektorja Gianmarca Pozzecca priigrali v zadnji četrtini, ki so jo dobili z delnim izidom 22:12. V vrstah »azzurrov« je bil najboljši strelec Simone Fontecchio z 21 točkami, dvomestno število točk so dosegli še Giampaolo Ricci (16), Nicolò Melli (13), Matteo Spagnolo (12) in Marco Spissu (11). Za Latvijo, ki jo vodi italijanski trener Luca Banchi, pa sta največ točk prispevala Kristaps Porzingis in Kristers Zoriks (oba 14).

Številni gledalci, ki so skoraj v celoti napolnili tribune dvorane PalaTrieste, so bili priča lepi in zanimivi tekmi. Italijanski košarkarji, ki so bili v Trstu od srede, bodo jutri odpotovali v Bologno, kjer se bodo v četrtek pomerili z Argentino. Pred evropskim prvenstvom, ki sebo začelo 27. avgusta, bo Italija nastopila še na turnirju Akropolis v Atenah. V grški prestolnici bo v četrtek, 21. avgusta, spet igrala proti Latviji, dan kasneje pa še proti gostiteljem Grkom. Italija bo v skupinskem delu EP igrala v Limasolu na Cipru. V skupini B so še Ciper, Gruzija, Španija, Grčija ter Bosna in Hercegovina.