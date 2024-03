Jadran Gostol drugi del začel z zmago

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran Gostol – Nervianese 55:52 (18:10, 29:18, 46:31)

Jadran: Ignjatović 1 (1:2, -, 0:1), Batich 22 (2:2, , 4:6, 4:7), Ban 14 (10:10, 2:3, 0:8), Demarchi 2 (-, 1:6, 0:2), De Petris 0 (-, 0:3, -), Jakin 0 (-, 0:1, -), Malalan 2 (2:2, 0:1, -), Pregarc 0, Bianchini 6 (-, 3:8, -), Persi nv, Milisavljevic 5 (0:1, 1:6, 1:5), Radja 3 (1:2, 1:6, -). Trener: Pozzecco.

Napeto je bilo vse do konca, toda Jadran je na najboljši način začel drugi del sezone v skupini za obstanek. Na Čarboli so tesno premagali trdoživo ekipo Nervianeseja iz okolice Milana.Varovanci trenerja Pozzecca so zelo dobro predvsem v obrambi igrali 27 minut. Vodili so v tretji četrtini celo s 46:23. Kazalo je, da bodo zlahka ukrotili košarkarje Nervianeseja , ki so s težavo prodirali do Jadranovega koša. Nakar se je v domači ekipi nekaj zataknilo. Gostje so z delno razliko 21:8 nadoknadili ves zaostanek in dobri dve minuti pred koncem srečanja celo izid izenačili na 50:50. Jadranovcem je v skrajno napeti končnici le euspelo spet povesti in zmagati s tremi točkami razlike.