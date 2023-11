Jadran Gostol klonil le za točko v Montebelluni

MEDDEŽELNA B-LIGA

Montebelluna – Jadran Gostol 62:61 (20:22, 32:35, 46:46)

Jadran: Batich 2 (-, 1:2, 0:5), Ban 20 (2:2, 3:5, 4:6), Demarchi 7 (2:4, 1:5, 1:6), De Petris 0 (-, 0:1, -), Jakin 7 (0:2, 2:5, 1:2), Malalan 6 (4:4, 1:6, -), Pregarc 0 (0:2, -, -), Bianchini 2 (-, 1:4, -), Lakoseljac 2 (-, 1:1, 0:1), Rađa 15 (4:6, 4:10, 1:1), Milisavljevic in Bellettini nv. Trener: Pozzecco.

Jadran Gostol je v 9. krogu meddeželne B-lige znova ostal praznih rok. Na gostovanju v Montebelluni je po izenačeni točki klonil le za točko. Končni izid je bil 62:61 v korist domače peterke.

Pozzeccovi varovanci so bili večji del tekme v rahlem vodstvu, domačini pa so le držali stik. Montebelluna je prvič povedla v zadnji četrtini in si priigrala 7 točk naskoka. Jadran je na krilih Boruta Bana, ki je v odločilnem trenutku zadel dve zaporedni trojki, izenačil na 59:59, 28 sekund pred koncem tekme pa povedel za dve točki (59:61). Domači košarkarji so v naslednjem napadu zadeli koš in ob tem izsilili tudi osebno napako. Zadeli so dodaten prosti met za 62:61, zadnji Jadranov napad pa je bil neuspešen. V naslednjem krogu bo Jadran Gostol, ki ostaja tako z le dvema zmagama, igral v gosteh proti ekipi Basket 2014 Bergamo, ki kroji vrh lestvice.

C-LIGA

Dinamo Gorizia – Kontovel 97:61 (29:12, 55:29, 78:42)

Kontovel: Terčon 0 (-, -, 0:2), N. Daneu 9 (-, 3:4, 1:5), Cicogna 7 (-, 2:4, 1:6), Pro 9 (1:2, 4:11, 0:2), Mattiassich 2 (-, 1:3, 0:1), Persi 8 (4:7, 2:10, 0:5), Starc 4 (-, 2:4, -), G. Regent 3 (1:2, 1:4, -), A. Daneu 19 (5:8, 4:10, 2:5), Scocchi, Kralj in Doljak nv. Trener: Peric.

Košarkarji Kontovela so utrpeli tretji zaporedni poraz, skupno četrtega v letošnji C-ligi. Danes so se v gosteh pomerili z goriškim Dinamom, ki je povsem nadigral ekipo trenerja Francesca Perica. Končni izid je bil 97:61. Že uvodna četrtina je nakazala prevlado zelo kakovostne in homogene goriške ekipe, ki sodi v ožji krog za napredovanje v višjo ligo. Kontovel si je že po prvih desetih minutah nabral 17 točk zaostanka, razlika pa se je v nadaljevanju le še večala. Starc in soigralci so imeli zelo slabe odstotke pri metu (19:50 za dve točki in 4:26 za tri), niti z obrambo pa se niso uspeli zoperstaviti razigranim domačinom. Kontovel bo v soboto na Opčinah gostil nižje postavljeni BaskeTrieste.