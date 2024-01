Jadran Gostol začel s porazom

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Gardonese – Jadran Gostol 67:58 (16:18, 31:28, 53:46)

Jadran: Lakoseljac nv, Batich 20 (4:8, 5:9, 2:79, Ban 4 (2:2, 1:4, 0:3), Demarchi 6 (-, 0:3, 2:8), De Petris 3 (1:2, 1:5, 0:1), Jakin 2 (-, 1:1, -), Malalan 0 (-, 0:1, -), Pregarc 1 (1:2, -, -), Bianchini 0 (-, 0:2, -), Persi nv, Milisavljevic 11 (-, 1:1, 3:8), Radja 11 (3:4, 4:7, 0:1). Trener: Pozzecco.

Košarkarji Jadrana so morali na prvi tekmi v letu 2024 priznati premoč Gardoneseja. Jadranovci so slabo igrali v napadu. Kljub temu so bili do polovice zadnje četrtine enakovredni gostiteljem. Gardonese pa je bil nato v zadnjih minutah bolj natančen pri metu in zbran.