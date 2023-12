Jadran Gostol zmagal

Jadran Gostol – Murano 69:65 (23:15, 43:30, 58:55)

Jadran: Ignjatović nv, Batich 4 (2:2, 1:2, 0:5), Ban 20 (6:6, 4:7, 2:6), Demarchi 6 (1:2, 1:2, 1:4), De Petris 5 (1:2, 2:7, 0:1), Jakin 2 (-, 1:2, 0:1), Malalan, Pregarc 0 (-, 0:1, -), Bianchini 2 (2:2, 0:2, -), Lakoseljac, Milisavljevic 20 (-, 4:7, 4:7), Radja 10 (2:4, 4:5, -). Trener: Pozzecco.

Po seriji porazov so jadranovci vendarle zmagali. Doma na Čarboli so premagali Murano, ki je do tega kroga imel dve točki več od združene ekipe. Jadranovci tako niso več sami na zadnjem mestu lestvice. Tudi tokrat pa ni šlo brez težav. Dobršni del srečanja so varovanci trenerja Pozzecca vodili (tudi za 19 točk). V zadnji četrtini pa so spet kot na mnogih prejšnjih tekmah popustili, gostje so celo povedli s 63:60, vendar so Ban in soigralci odreagirali in v napeti končnici nadoknadili zaostanek ter na koncu slavili s 4 točkami razlike. Od posameznikov bi omenili dobro igro v napadu Bana in Milisavljevica, ki sta oba dosegla po 20 točk. V prihodnjem, prvem povratnem krogu bo združena ekipa igrala spet na Čarboli, in sicer proti Oderzu.