Jadran in Kontovel praznih rok

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran Gostol – Petrarca Padova 61: 68 (1420, 42:33, 47:51)

Jadran: Ignjatović 7 (-, 2:3, 1:1), Batich 9 (4:6, 1:3, 1:6), Ban 9 (-, 3:6, 1:3), Demarchi 11 (6:8, 1:7, 1:5), Jakin 2 (-, 1:3, -), Malalan 3 (1:2, 1:3, 0:1), Pregarc 0 (-, 0:1, -), Bianchini 1(1:2, 0:2, -), Lakoseljac nv, Milisavljevic 11 (-, 1:2, 3:9), Radja 8 (4:6, 2:6, 0:2). Trener: Pozzecco.

Košarkarji Jadrana so na Čarboli v Trstu proti ekipi iz Padove, ki je do tega kroga imela enako število točk kot združena ekipa, utrpeli boleč poraz. Gostje so po prvi četrtini vodili za 6 točk, jadranovci pa so v drugi četrtini močno odreagirali in z odlično igro po prvem polčasu celo povedli za devet točk (42:33). Za košarkarje trenerja Pozzecca je bila usodna tretja četrtina. Dosegli so vsega pet točk in gostje so prevzeli vodstvo (51:47). Jadranovci so se Padovi v zadnji četrtini približali na 3 točke. Nakar so spet popustili in poraz je bil na dlani. Po tem porazu je Jadran z 10 točkami zadnji na lestvici, skupno z Muranom, ki je doma s 63:62 presenetljivo premagal prvouvrščeni Basket Bergamo.

C-LIGA

Kontovel – Vis Spilimbergo 51:69 (19:24, 36:38, 40:51)

Kontovel: Terčon 0, N. Daneu 0 (-, 0:1, 0:3), Cicogna 1 (1:2, -, -), Pro 7 (1:2, 3:8, -) Mattiassich 4 (-, 2:3, 0:3), S. Regent 4 (4:5, -, 0:1), Persi 8 (4:6, 2:5, 0:2), G. Regent 7 (-, 2:8, 1:1), A. Daneu 8 (2:3, 3:4, 0:5), Scocchi 11 (4:4, 1:4, 2:8), Kralj nv, Doljak nv. Trener: Peric.

Košarkarji Kontovela so na Basket Dayju v San Danieleju izgubili proti višje postavljenemu Spilimbergu predvsem zaradi zelo slabe igre v tretji četrtini. V tej četrtini so namreč dosegli le štiri točke. Sicer pa je bilo srečanje v prvem polčasu precej izenačeno. V zadnji četrtini so košarkarji Spilimberga ohranili in še povečali prednost ter na koncu zasluženo zmagali.