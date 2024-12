Jadran je v končnici podlegel Falconstarju

Falconstar – Jadran 74:67 (22:16, 38:36, 57:56)

Jadran: Batich 11 (2:3, 3:6, 1:4), Ban 7 (5:5, 1:4, -), Demarchi 12 (-, 3:7, 2:4), De Petris 11 (4:4, 2:7, 1:1), Jakin 8 (-, 4:4, 0:2), Gobbato 1 (1:4, 0:1, 0:2), Besedić 0 (-, -, -), Persi 0 (-, -, -), Milisavljevic 17 (1:1, 2:4, 4:6), Rocchetti in Sabadin nv. Trener: Bazzarini.

Deželni derbi 14. kroga meddeželne B-lige med Falconstarjem in Jadranom se je končal z zmago vodilne tržiške ekipe. Končni izid sicer izenačenega dvoboja je bil 74:67. Jadranovi košarkarji so skoraj do konca zadnje četrtine držali stik z domačini. Minuto pred koncem so imeli v rokah žogo za morebitni - 1, sledila pa sta dva zaporedna zapravljena napada, kar so Tržičani izkoristili in z natančnim izvajanjem prostih metov v končnici zapečatili zmago.

Izidi posameznih četrtin kažejo, da je Jadran verjetno odigral eno boljših tekem v letošnji sezoni, saj se je enakovredno boril z vodilnim Falconstarjem. Reakcija v Jadranovih vrstah je bila vidna. Bazzarinijevi ekipi ni veliko zmanjkalo do presenetljive zmage, tudi ob upoštevanju dejstva, da si je Besedić že v prvi četrtini izpahnil ramo in se na igrišče ni več vrnil, da je Persi šele včeraj prebolel gripo ter da je ravno zaradi gripe tekmo izpustil Gulič. Jadran bo v nedeljo na Čarboli gostoval Jesolo.