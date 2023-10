Jadran KO v Oderzu, deset golov v Trebčah

NOGOMET

ELITNA LIGA

Rive d’Arcano Flaibano – Sistiana Sesljan 1:2 (1:1)

Strelci: 23. Schiavon, 39. Kabine (RF), 52. Vecchio

Sistiana Sesljan: Blasizza, Tomasetig, Almberger, Vasques (75. Loggia), Vecchio, Francioli, L. Crosato, Disnan, Dall'Ozzo, Gotter, Schiavon (81. Germani). Trener: Godeas.

Sistiana Sesljan je igral solidno in kompaktno podobno kot v zadnjem krogu, a tokrat je osvojil vse tri točke. Prve v letošnji sezoni. Trener denis Godeas je bil zadovoljen s svojimi nogometaši, ki so pokazali dodaten napredek v igri.

PROMOCIJSKA LIGA

Kras Repen – Ancona Lumignacco 0:0

Kras Repen: Bužan, Degrassi (Ačić, Pertot), Ferluga, Rajčević, Djukić, Cattera, Perhavec, Badžim, Paliaga, Kuraj, Pitacco (Lukač). Trener: Kneževič.

Kras je napadal, a gostje so zdržali in so tako uspeli donesti domov točko. Nogometaši trenerja Radenka Kneževiča bi si jih vsekakor zaslužili vse tri, saj so ustvarili številne priložnosti za gol in so zelo malo tvegali v obrambni fazi.

1. AMATERSKA LIGA

Costalunga – Breg 0:0

Breg: Blasevich, F. Spineli, S. Spinelli, Frangini, J. Čermelj (Andreasi), Udovicich, Capraro (Renar), Carbone, Sabadin (M. D’Alesio), Delvecchio (Ciacchi), Ceglie (Franza).

V prvem polčasu je Capraro zgrešil enajstmetrovko.

Mladost – Roianese 0:5 (0:3)

Mladost: Piccotti, Braida (A. Marušič), Gerion, Pers, Mauri, Lavrenčič, Trevisan, R. Faidiga, Soban, Vera (Černic), Terpin (S. Devetak).

Sovodnje – Opicina 3:2 (3:0)

Strelci: 20. Kožuh, 25. Peressini, 37. M. Juren 11-m

Sovodnje: Zanier, Markovič, A. Juren, Rijavec, Feri, Umek, Peressini (Visintin), Kožuh, Marassi (A. Gergolet), Klančič, M. Juren (Predan). Trener: Trangoni.

Rdeča kartona: 9. Markovič, 75. Zanier

2. AMATERSKA LIGA

Domio – Zarja 3:2 (2:0)

Strelca: 65. Kočič, 94. Formigoni

Zarja: Bagattin, Stocca Kralj (Accadia), Cerebuch, Danese, Maccioni, Raseni (Russo), Kočič, Macor (M. Lakoseljac), Rizzotto, Fabris (Vescovo), Formigoni. Trener: F. Lakoseljac.

Pri izidu 1:0 je v prvem polčasu Kočič zgrešil najstrožjo kazen.

Primorec – Vesna 0:10 (0:6)

Strelci: Franzot 2, K. Vidali 2, Legiša 2, Vidoni, M. Vidali, Antonič 2

Primorec: Pian, Minozzi (Vesco), Sauroni, Rizzotti (Leone), Celardi, Tranquillini (Veglia), Brun, Varzaru, Djibj, R. Mascolo (Sartoretto), G. Mascolo (Papi). Trener: Graziano.

Vesna: Škerk, Colja, Likar (Pertot), Sosič, Purič (Vidoni), Devetak (Pahor), Antonič, Košuta, M. Vidali (Masia), Franzot (Legiša), K. Vidali. Trener: Mozetič.

Na uvodnem derbiju 2. amaterske lige je Vesna visoko premagala Primorec, ki je igral s precej okrnjeno postavo, saj še ni registriral vseh nogometašev. Že v prvemn polčasu so gostje visoko vodili, tako da je bilo tekme konec po prvih petinštiridesetih minutah.

ISM Gradisca – Primorje 3:0 (0:0)

Primorje: Milloch, Fraia (Destradi), Altaf (Morleo), Guzzardi, Fatigati, Spagnoletto (Mustafa), Paoletti, Giampiccolo, Ciobanu (Bossi), Gaudenzi, Ndiaye (De Bosichi). Trener: Roberto Fiore.

Primorje je v Gradišču zdržalo en polčas, nato so domačini nasuli vratarju Millochu tri gole. V taboru Primorja so se sicer pritoževali, da sta bila prva dva gola neregularna, a sodnik ju je vseeno dosodil,.

KOŠARKA

B-LIGA

Oderzo – Jadran Gostol 85:68 (20:7, 38:22, 60:39)

Jadran: Ignjatović 4 (-, 2:3, -), Batich 18 (5:9, 2:5, 3:9), Belletini nv, Ban 11 (7:9, 2:5, 0:4), Demarchi 13 (5:9, 1:4, 2:7). De Petris 8 (2:2, 3:9, -), Jakin, Mallan 0 (-, 0:5, -), Pregarc 0 (-, 0_2, Bianchini 4 (-, 2:5, 0:2), Milisavljevic 3 (-, -, 1:3), Radja 7 (3:5, 2:7, -). Trener: G. Pozzecco.

Oderzo je upravičil vlogo favorita in je zasluženo premagal Jadran. Negativna nota je, da si je proti koncu tekme zvil gleženj Milisavljevic. V Jadranovem taboru upajo, da popkodba ni huda.

NAMIZNI TENIS

ŽENSKA A2-LIGA

V kraju Bagnolo San Vito pri Mantovi:

Bagnolese – Kras 4:0

Kras – Colognola ai Colli 4:2