Jadran Monticolo&Foti uspešen

C-LIGA GOLD

Jadran Monticolo&Foti – San Donà 60:53 (24:13, 36:23, 44:42)

Jadran: Jakin 2 (2:2, 0:3, 0:1), Pregarc 0 (-, 0:4, 0:1), Ban 21 6:6, 3:4, 3:7), Bunc 8 (-, 4:9, 0:3), Malalan 5 (-, 1:3, 1:2), De Petris 6 (2:2, 2:8, -), Milisavljevic 10 (4:4, 3:4, 0:2), Gobbato 2 (2:2, -, 0:1), Zidaric 6 (-, 3:4, -), Bellettini in Skerk nv. Trener: Oberdan.

Jadran Monticolo&Foti je v drugem krogu C-lige gold zasluženo premagal San Donà. Oberdanovi so se pred domačimi gledalci oddolžili za visok poraz z uvodne tekme v Pordenonu in na koncu zmagali s 60:53. Domačini so tekmo začeli zelo odločno in si že po prvih desetih minutah igre priigrali 11 točk prednosti (24:13). Z dobro igro so nadaljevali tudi v drugi četrtini in na glavni odmor odšli s 13 točkami naskoka (36:23). Jadran je v prvem polčasu prikazal predvsem zelo čvrsto obrambo, tudi v napadu pa so na krilih Boruta Bana (na koncu 21 točk) zaigrali bolje kot prejšnji teden.

San Donà je v tretji četrtini izkoristil padec zbranosti Jadranovih košarkarjev in skoraj izničil zaostanke. Domačini niso bili več tako učinkoviti v napadu, gostom pa niso dopustili preobrata. V zadnjih desetih minutah igre so ponovno strnili svoje vrste in si spet priigrali nekaj točk prednosti, ki je niso več izpustili iz rok. Poleg omenjenega Bana, ki je bil nezgrešljiv pri izvajanju prostih metov (6:6), gre omeniti dobro statistiko Marka Milisavljevica, ki je 10 točkam (4:4 prosti meti in 3:4 za dve točki) dodal še 12 skokov.

C-LIGA SILVER

Humus Sacile – Bor Radenska 73:67 (27:19, 40:34, 53:51)

Bor: Tečon 5 (-, 1:1, 1:3), Lessing 5 (0:1, 1:2, 1:1), Mozina 3 (0:2, 0:1, 1:1), Comar 3 (-, -, 1:2), Nisić 4 (2:3, 1:2, 0:3), Tritta 0 (-, -, 0:2), D. Zettin 8 (1:1, 2:3, 1:2), Strle 8 (2:2, 3:7, 0:3), Venturini 17 (2:2, 6:11, 1:2), Rajčič 14 (2:4, 6:7, 0:4). Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so bili v drugem krogu C-lige silver zelo blizu prve zmage v letošnji sezoni. Po izenačeni tekmi so le za 6 točk klonili proti Sacileju, končni izid je bil 73:67 v korist domače peterke. Tekma se je odločila v zadnji četrtini, ko so gostje tudi prešli v vodstvo. Domačini pa se niso pustili presenetiti, izkoristili so napake gostov (6:23 za tri točke in 16 izgubljenih žog) ter si v nadaljevanju spet nabrali nekaj točk naskoka. Pri Boru je bil s 17 točkami najboljši strelec Venturini, 14 pa jih je prispeval Rajčič. Svetoivansko ekipo sta nekoliko oškodovala tudi sodnika, ki sta Boru dosodila kar štiri tehnične napake. V vrstah Sacileja je bil kljub dobri obrambi Gabrijela Terčona neustavljiv Američan Aaron Reams, ki je dosegel kar 40 točk.

D-LIGA

Interclub Muggia – Kontovel 59:76 (15:19, 33:39, 48:61)

Kontovel: A. Daneu 15 (3:3, 3:7, 2:4), N. Daneu 8 (3:4, 1:1, 1:1), Kralj 0 (-, -, -), Cicogna 4 (2:4, 1:4, 0:2), Škerl 13 (1:1, 0:4, 4:5), Pro 3 (1:2, 1:1, -), Mattiassich 14 (1:1, 5:7, 1:4), Doljak 0 (-, -, -), Raseni 1 (1:2, 0:1, -), Starc 12 (-, 6:11, -), Scocchi 6 (-, -, 2:7). Trener: Peric.

Kontovel je v drugem krogu D-lige vknjižil prvo letošnjo zmago. Varovanci trenerja Francesca Perica so v Žavljah premagali domači Interclub Muggia kar s 76:59. Nekoliko bolj izenačen je bil sicer le prvi polčas, v katerem so domači igralci držali stik s Kontovelom in na glavni odmor odšli le s 6 točkami zaostanka. V tretji četrtini pa je Kontovel dvignil ritem igre na obeh straneh igrišča in prišel do večje prednosti, ki jo je nato v zadnjih desetih minutah brez večjih težav upravljal. Pri Kontovelu so kar štirje košarkarji dosegli dvomestno število točk: Aleksander Daneu jih je vknjižil 15 (zbral je tudi 9 skokov in tri asistence), Patrik Mattiassich 14 (tudi 8 skokov in štiri asistence), Tadjan Škerl 13, Luca Starc pa 12.