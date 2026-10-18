Jadran Motomarine ostaja neporažen, v Iseu do tretje zaporedne zmage

Coram Iseo – Jadran Motomarine 69:83 (15:23, 37:46, 59:64) ​​​​​​

Jadran: Stjepanović 4 (2:2, 1:6, 0:1), Batich 11 (-, 4:5, 1:6), Pieri 2 (-, 1:1, -), Demarchi 7 (1:2, -, 2:4), Mandić 22 (1:2, 9:13, 1:2), G. Gobbato 7 (-, 2:4, 1:1), Sabadin 0 (-, -, -), Persi 6 (6:8, -, 0:1), E. Gobbato 15 (-, 3:6, 3:8), Milisavljević 9 (-, 3:4, 1:4). Trener: Jogan.

Jadran Motomarine ostaja neporažen v letošnji sezoni. V četrtem krogu meddeželne B-lige (v drugem je bil prost) je dosegel še tretjo zaporedno zmago. Združena ekipa je na prvem gostovanju sezone z izidom 69:83 premagal neugodni Iseo.

Jadran je odigral spet zelo dobro tekmo in vodil od začetka do konca. Prednost gostov se je v prvih treh četrtinah sukala med dvema in 12 točkami. Iseo pa nikakor ni popuščal in je večkrat skušal ujeti priključek, Jadranovi košarkarji pa so vsakič našli pravi odgovor. Ekipo je na igrišču suvereno vodil kapetan in organizator igre Matija Batich (11 točk in štiri asistence), neustavljiv pa je bil center Aco Mandić, ki je tekmo sklenil z dvojnim dvojčkom (22 točk in 10 skokov), dejansko pa so vsi prispevali svoj delež k zmagi. Jadran je predvajal učinkovito skupinsko igro in predvsem v obrambi prikazal veliko mero zbranosti in agresivnosti. Joganovi varovanci so onesposobili glavne adute Isea, v zadnji četrtini pa so s suvereno igro zapečatili visoko zmago.

»Prestali smo zrelostni izpit. Vesel sem z igro svojih fantov, opravili so to, kar smo se dogovorili pred tekmo. Predvajali smo res odlično igro in dosegli suvereno zmago na zelo zahtevnem igrišču. Vsi si zaslužijo pohvalo, ta zmaga velja za nas dvojno,« po tekmi ni skrival zadovoljstva Jadranov trener Matija Jogan. Jadran bo v naslednjem krogu v nedeljo na Čarboli gostil Carrè.