Največ za infrastrukturo, gospodarstvo in kmetijstvo

Jesenski rebalans deželnega proračuna za letošnje leto, ki ga je deželni svet Furlanije - Julijske krajine izglasoval v petek zvečer, znaša 98 milijonov evrov. Ti bodo po besedah odbornice za finance Barbare Zilli namenjeni prvenstveno gospodarstvu, družinam in ozemlju, medtem ko v opoziciji menijo, da so bila sredstva razdeljena oz. razporejena brez strategije in vizije, desnosredinski večini pa očitajo predvsem, da je s sprejetjem amandmaja svetnika Markusa Maurmairja (Bratje Italije) ukinila Deželno opazovalnico proti sistemskemu izkoriščanju delavcev.

Kaj pa konkretnega prinaša pravkar odobreni jesenski rebalans? Največji znesek – 24 milijonov evrov – so namenili področju infrastrukture in prostora. Od tega bo dobrih pet milijonov namenjenih dodatni prometni ureditvi na avtocestah in pri železniških prehodih, štirje milijoni bodo šli za obnovljive vire energije, drugi štirje pa za logistično postajališče v Pordenonu, po trije milijoni pa za subvencionirane stanovanjske gradnje, obnovo in energetsko učinkovitost zgradb in šolske stavbe. 23 milijonov bo namenjenih gospodarstvu in turizmu, od tega med drugim deset miljonov za triletni načrt investicij družbe PromoTurismo FVG in deset milijonov za rotacijski sklad za gospodarske pobude.

Za kmetijstvo bo šlo 22 milijonov evrov, od tega enajst za rotacijski sklad in deset milijonov za pomoč kmetijam pri soočanju s podražitvijo goriv. 16,76 milijona evrov bo namenjenih področju kulture in športa, od tega skoraj šest milijonov za posodobitev športnih objektov, da bodo odgovarjali predpisom. Poleg tega so tri milijone evrov namenili manifestaciji Eyof v Lignanu, milijon pa občinam za božične prireditve. Področje okolja, energetike in trajnostnega razvoja bo imelo na voljo 4,45 milijona evrov, od tega 2,5 milijona za občine in univerze za energetsko učinkovitost, milijon pa za deželno agencijo za okolje Arpa za investicije ter nakup naprav in orodja.

Za zdravstvo in socialo bo šlo 1,5 milijona evrov, namenjenega krepitvi socialnega sklada za invalidnost. Področje lokalne samouprave, varnosti in politik priseljevanja bo koristilo 722.000 evrov, področje premoženja, domene ter splošnih in računalniških storitev 595.000 evrov, področje dela, izobraževanja in družinskih politik pa 250.000 evrov, ki bodo namenjeni izrednemu prispevku za družbo Friuli Innovazione.