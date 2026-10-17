V Fontanafreddi je odjeknila Krasova »petarda«

NOGOMET

ELITNA LIGA

Fontanafredda – Kras Repen 1:5 (1:0)

Strelci: 10. Borgobello (F); 50. Perić, 62. Pitacco 11-m, 65. Ermacora, 80. Juren, 89. Juren

Kras Repen: Bužan, Perhavec (Codaglio), Male, Catera, Rajčevič (Tuccia), Ermacora, Zecchini (Verzegnassi), Perić, Pitacco, Gajšek (Juren), Gojanović (Pescatori). Trener: Sandrin.

Nogometaši Krasa so v 7. krogu elitne lige zadali Fontanafreddi prvi prvenstveni poraz. Vse gole (kar pet) so gostje zadeli v drugem polčasu, ko je vstopil na igrišče Martin Juren in trener Sandrin je zamenjal taktično postavitve na 4-3-3. Juren je zadel dva gola in izsilil enajstmetrovko ter izključitev branilca Fontanafredde.

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