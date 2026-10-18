Odbojkarska sobota: za uvod uspešne vse tri moške ekipe

MOŠKA C-LIGA

Triestina Volley – Soča ZKB Lokanda Devetak 0:3 (16:25, 23:25, 22:25)

Soča ZKB Lokanda Devetak: N. Černic 2, Vižintin 20, Antoni 9, Devetta 8, Bernardinis 8, Felettig 2, De Salvatore 4, Cotič (L); Quinzi, Paulin, G. Černic, Čotar in Maniero n.v. Trener: Mattia.

V uvodnem krogu deželne moške C-lige je Soča ZKB Lokanda Devetak na tržaškem gostovanju pri ekipi Triestina Volley gladko osvojila prve tri prvenstvene točke. Odbojkarji trenerja Paola Mattie so v prvem setu premočno slavili in nasprotniku dopustili le šestnajst točk. Drugi set je bil nekoliko bolj izenačen, vsaj do 14 točke, ko je bil izid neodločen. Nato so se sočani zbrali in so ne brez težav uspeli prvi doseči petindvajseto točko. V tretjem setu so gostje vodili 10:3, a naposled so se domačini le prebudili in so skoraj do konca seta dihali za ovratnik sočanom (delni izid 19:20). V končnici se gostje niso pustili presenetiti in so po hitrem postopku dosegli prvo prvenstveno zmago.

SloVolley ZKB – Butterfly Fincantieri 3:0 (25:6, 25:9, 25:12)

SloVolley ZKB: Bulfon 8, Jeric 5, Karnel 0, Komjanc 3, Sutter 10, Terpin 5, Margarito (L1), Soranzio (L2), Aizza 0, Katalan 9, Segre 4, Vattovaz 1. Trener: Peterlin.

Uvodna prvenstvena tekma je za združeno ekipo predstavljala v bistvu le lažji in povsem nezahteven trening, saj Tržicani SloVolleyu ZKB niti zdalec niso bili dorasli. Trener Ambrož Peterlin je na igrišce poslal tudi najmlajše člane ekipe, ne da bi se potek srečanja kakorkoli spremenil. O samem poteku tekme dovolj jasno pričajo izidi v posameznih setih, ki jasno pričajo, da je bil Fincantieri povsem brez moći.

Pred samim začetkom tekme so se igralci in gledalci z občutenim enominutnim molkom spomnili na lanskega člana ekipe Jana Benso, ki je maja mnogo prezgodaj za vedno odšel po hudi prometni nesreci.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Vivil Volley 0:3 (28:30, 16:25, 18:25)

Zalet ZKB: Ciuch 8, Grilanc 1, Mikac 3, Močnik 4, Norbedo 5, Skerk 3, Briscech (L1), Vidoni (L2), Surian 5, Tientcheu 3, Zonta 3. Trenerka: Vattovaz.

Zalet ZKB je sicer tekmo izgubil, igralke pa so vse prej kot razočarale. Vivil je glavni kandidat za napredovanje v višjo ligo (lani je osvojil prvo mesto in nato izgubil v finalu play-offa), zato bi v Zaletovem taboru bili preveliki optimisti, če bi računali na uspeh, vendar so se domače odbojkarice dobro odrezale. V prvem setu so bile povsem enakovredne boljšim nasprotnicam, imele so tudi kar pet zaključnih žog, a je gostjam uspelo obrniti set v svojo korist. V drugem je Zalet popustil in šele v drugi polovici omilil poraz, nato v tretjem zopet zaigral dobro, zelo borbeno predvsem v obrambi in bil do sredine enakovreden nasprotnicam, ki pa so v nadaljevanju uveljavile svojo premoč.

Potek srečanja je strnil Igor Orel, dolgoletni Borov igralec iz zlatih casov naše odbojke: »Zalet je dobra ekipa, plačuje pa davek mladosti. Prav mladosti gre pripisati potrtost v drugem setu po nerodno izgubljenem prvem, vsekakor pa so me igralke prijetno presenetile.«

Trenerka Demi Vattovaz je bila tudi zadovoljna z nastopom svojih varovank: »Predvsem v prvem setu smo gledali res zelo kvalitetno odbojko. Škoda, da se nam je set izmuznil, vsekakor je Vivil tako fizično kot tehnično boljši od nas. Vsekakor imajo igralke še veliko rezerv v sebi in napredek ne bo izostal. Zadovoljna sem tudi, da so se tokrat preizkusile prav vse in odlično opravile svojo nalogo.«

MOŠKA D-LIGA

Prata – SloVolley Studio Vegliach 1:3 (25:16, 27:29, 17:25, 23:25)

SloVolley Studio Vegliach: Maion 15, Mezzari 2, Svetina 8, Brosch (L), Lu.Manià 12, Boezio 15, Grassi 3, G. Manià 5. Trener: Lo. Manià.

SloVolley Studio Vegliach je v moški D-ligi začel sezono s pravo nogo. Prata je sicer osvojila prvi set, a naposled so se varovanci trenerja Lorisa Maniaja zbrali in so z dobri servisi ter obrambami spreobrnili izid v svojo korist.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Mossa 3:0 (25:14, 25:22, 25:5)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 8, J. Cotič 5, Komic 13, P. Gulich 10, D’Amelio (L), Deiuri, Lukajič, Piva 11, Buna 1, Birri (LČ), Menis 6, Del Negro, M. Gulich.