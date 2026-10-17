Prihodnji teden v znamenju že pete Jadranove »male evrolige«

Prihodnji teden od srede do sobote bo na vrsti peta izvedba mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup. Prestižni in zelo kakovostni mednarodni turnir za starostno skupino U16, ki ga organizira AŠZ Jadran, so uradno predstavili včeraj zjutraj v sinji dvorani tržaške mestne hiše na Velikem trgu.

Tudi letos bo udeležba prvorazredna. Poleg štirikratnega zaporednega prvaka in še neporaženega Real Madrida prihaja iz Španije še Joventut iz Badalone. Še petič bo na Jadranovi »mali evroligi« nastopila milanska Olimpia, spet pa bomo videli na delu slovensko reprezentanco U16. Ločeno bosta letos nastopili domači ekipi Pallacanestro Trieste in Jadran. Slednjo bo vodil trenerski dvojec Mura-Heiligstein, okrepili pa jo bodo trije košarkarji KD Nova Gorica mladi (Nicolas Dos Santos, Tarik Muratović in Žiga Pušnar), dva košarkarja KK Sežana (Kristian Jurković in Staš Ozbič) in Domov košarkar Luca Michilini. Novinca na turnirju sta Dubai in srbska Mega, ki se bo na turnirju predstavil kar s štirimi dvometraši.

Uvodna dneva turnirja bosta potekala v telovadnici Aldo Cova na Opčinah, petkov spored pa bo v celoti v športni dvorani srednje šole Srečka Kosovela v Sežani. Sobotni tekma za tretje mesto in finale bosta letos na Opčinah, saj sta tako športna dvorana na Čarboli kot PalaTrieste takrat zasedena.

Na včerajšnji predstavitvi, ki jo je kot eden izmed partnerjev gostila Občina Trst (predstavljala sta jo odbornica za šport Elisa Lodi in sam župan Roberto Dipiazza), so predstavili novosti letošnje izvedbe turnirja Zudek No Borders Euro Cup 2026, pa tudi ideje in želje za nadaljnjo nadgradnjo tega vse bolj prestižnega tekmovanja. V svojem uvodnem pozdravu je predsednica AŠZ Jadran Alma Žnidarčič poudarila, da je ta turnir dokaz, da šport združuje, obenem pa je izjemna priložnost tako za mlade Jadranove košarkarje kot za ljubitelje košarke, da v živo vidijo mlade upe in bodoče zvezdnike.

Glavni pobudnik turnirja Boris Vitez je naprej dejal, da je tudi letos priprava na turnir zahtevala veliko časa in energij: »Taki klubi, ki sodijo v sam evropski vrh, imajo seveda svoje zahteve, ki jih je treba ugoditi. Tudi finančni zalogaj je seveda visok. Smo pa izredno ponosni na ta turnir, ki je v kratkem času postal eden najbolj cenjenih in kakovostnih v Evropi. To potrjuje tudi dejstvo, da smo morali zavrniti prošnje nekaterih ekip, in sicer iz Avstralije, Rusije in Gruzije.« Svoje misli pa je obenem že usmeril v nadgradnjo turnirja: »Kot sem omenil, so na naša vrata potrkali tudi klubi iz drugih celin. Letos je tukaj prvič Dubai. Veliki klubi se radi merijo med seboj, saj v domačih ligah te možnosti nimajo. Sanjamo, da bi naslednja, šesta izvedba postala še bolj mednarodna, da bi namesto Euro Cup postala World Cup, kar bi bilo nekaj še bolj izjemnega kot zdaj.«