Ob vikendih nič več pomoči migrantom, da to ne bi motilo družabnosti

Na Trgu Libertà, kjer se zbirajo migranti, ki prihajajo po balkanski poti, bo pomoč prostovoljcev po novem podvržena strožjim omejitvam. Kvestura je organizaciji Linea d’ombra, ki skupaj z drugimi solidarnostnimi združenji zagotavlja hrano, oblačila, odeje in prvo zdravstveno pomoč, dovolila izvajanje dejavnosti le ob določenih dnevih in v omejenem časovnem okviru. Odločitev je utemeljila s potrebo po preprečevanju motenj družabnega življenja, prostočasnih dejavnosti, prostega gibanja in gospodarskih aktivnosti v središču mesta.

Po novem bo pomoč med tednom dovoljena med 18. in 20. uro, medtem ko so prostovoljci do zdaj začeli deliti pomoč ob 19. uri in ostajali na trgu, dokler je bilo to potrebno, včasih tudi do polnoči. Novo dovoljenje, ki ga je predsednica organizacije Linea d’ombra Lorena Fornasir prejela za prihodnji teden, velja od ponedeljka, 19., do petka, 23. oktobra, in ne vključuje konca tedna.

»Če sem sprva mislila, da bo prepoved veljala samo za ta vikend, se pravi 17. in 18. oktober, imam zdaj vtis, da bo to veljalo za vse konce tedna,« nam je po telefonu dejala Fornasir, ki je odločitev kvesture komentirala takole: »Odlok se ukvarja z zabavo ljudi, z navideznim življenjem, ne pa z resničnimi težavami.« Migranti, ki prihajajo po balkanski poti, so po njenih besedah pogosto premraženi, podhranjeni, bolni ali pa hudo poškodovani, tudi zaradi pasjih ugrizov.

Na nova pravila se je odzval deželni odbornik za varnost Pierpaolo Roberto, ki je ukrep kvesture podprl. Po njegovem mnenju dejavnosti, kot so kuhanje in razdeljevanje hrane, predvajanje glasbe, igranje nogometa in izobešanje zastav na javnem trgu, po svoji naravi pomenijo obliko javnega zbiranja, za katero morajo veljati ustrezna pravila. Dodal je, da je bilo dogajanje na Trgu Libertà predolgo tolerirano. Podobno stališče je iz ZDA, kjer se mudi na uradnem obisku, izrazil predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga. Zahvalil se je prefekturi in kvesturi za delo pri preprečevanju nezakonitosti in napetosti na tem območju mesta. Ta trg je Fedriga opisal kot prostor, ki je bil dejansko odvzet občanom.