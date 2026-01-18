Jadran osvojil derbi, nov poraz Soče SloVolley

VREME
Jan Grgič |
FJK |
18. jan. 2026 | 19:56
    Odbojkarji Soče SloVolleyja na arhivski fotografiji (FOTODAMJ@N)
KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran – Pordenone 68:60

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

Sol Lucernari – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:1 (21:25, 25:17, 20:25, 19:25)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 6, A. Cotič (L), Princi 2, Černic 0, Miklus 10, Čavdek (L), T. Cotič 13, Makuc 0, Antoni, Sicco 4, Tomić 7, Katalan 0, Giusto 18, S. Cotič. Trener: Battisti

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak je proti favoriziranemu Sol Lucernariju izgubila tudi zadnjo tekmo v prvem delu prvenstva in prvi del prvenstva sklenila na zadnjem mestu.

MOŠKA D-LIGA

SloVolley Studio Vegliach – Muzzanavolley 3:2 (25:22, 24:26, 14:25, 25:20, 17:15)

