Jadran osvojil derbi, nov poraz Soče SloVolley

KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
Jadran – Pordenone 68:60
ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
Sol Lucernari – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:1 (21:25, 25:17, 20:25, 19:25)
Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 6, A. Cotič (L), Princi 2, Černic 0, Miklus 10, Čavdek (L), T. Cotič 13, Makuc 0, Antoni, Sicco 4, Tomić 7, Katalan 0, Giusto 18, S. Cotič. Trener: Battisti
Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak je proti favoriziranemu Sol Lucernariju izgubila tudi zadnjo tekmo v prvem delu prvenstva in prvi del prvenstva sklenila na zadnjem mestu.
MOŠKA D-LIGA
SloVolley Studio Vegliach – Muzzanavolley 3:2 (25:22, 24:26, 14:25, 25:20, 17:15)