Jadran osvojil dragoceno zmago

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Jesolo – Jadran Monticolo & Foti 71:75 (26:19, 40:39, 54:64)

Jadran: Batich 13 (3:5, 2:4, 2:8); Škerk nv, Bellettini nv, Zidarič 5 (0:2, 1:2, 1:3), Ban 28 (8:8, 1:4, 6:13), De Petris 6 (0:2, 3:6, 0:2), Jakin 0 (-, -, 0:1), Malalan 9 (1:2, 4:5, 0:1), Gobbato 2 (2:2, 0:1, -), Pregarc 0 (-, 0:4, -), Bunc 12 (-, 6:10, 0:2), Milisavljevic nv. Trener: Oberdan.

Jadran je v Jesolu proti domači ekipi osvojil pomembno zmago za višja mesta na lestvici C-lige gold. Jadranovci so začeli nekoliko zadržano in po prvi četrtini zaostajali za 7 točk. Že v drugi četrtini so izboljšali igro v obrambi in sklenili prvi polčas le s točko zaostanka. V tretji četrtini so se razigrali v napadu Ban, Batich in Malalan, ki so popeljali Jadran v vodstvo. Gostitelji pa se niso dali in v zadnji četrtini nadoknadili ves zaostanek ter nekaj sekund pred koncem zaostali za gostujočo ekipo le za dve točki (71:73). Zgrešili pa so met za izenačenje. Borut Ban, ki je bil z 28 točkami najboljši strelec ekipe, je zadel dva prosta meta in dragocena zmaga je bila tu. V prihodnjem krogu čaka jadranovce derbi na Opčinah proti tržaškemu CUS.