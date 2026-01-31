Umrla nekdanja vrhunska alpska smučarka Nataša Bokal

V 59. letu starosti je po težkem boju z rakom umrla nekdanja vrhunska slovenska alpska smučarka Nataša Bokal. Največji uspeh v karieri je Škofjeločanka dosegla 1. februarja 1991, ko je na svetovnem prvenstvu v avstrijskem Saalbach-Hinterglemmu osvojila srebrno kolajno v slalomu. Hitrejša od nje je bila za pičlih 16 stotink sekunde švicarska šampionka Vreni Schneider. V svetovnem pokalu je trikrat stopila na zmagovalni oder. V Kranjski Gori je leta 1991 (le nekaj tednov pred SP) osvojila prvo mesto v slalomu in drugo v veleslalomu, v slalomu je bila decembra 1999 druga v Lienzu. Njeno kariero so zaznamovale tudi številne poškodbe, saj je prestala več kot deset operacij kolena. Nataša Bokal je svojo športno pot sklenila spomladi 2003, nato pa se je podala v trenerske vode.

Z rakom se je prvič spopadla pred sedmimi leti in bolezen tudi uspešno prebolela. Znova pa je zbolela pred dobrima dvema letoma, kljub trdni volji pa je boj s težko boleznijo tokrat izgubila. Nataša Bokal se je v zgodovino slovenskega športa vpisala tudi kot prva dobitnica nagrade za športnico leta v samostojni Sloveniji, prejela je tudi Bloudkovo nagrado. Trikrat je nastopila na zimskih olimpijskih igrah, najboljši rezultat je dosegla leta 1992 v francoskem Albertvillu, kjer je osvojila sedmo mesto v kombinaciji, medtem ko je bila leta 2002 v Salt Lake Cityju deveta v svoji paradni disciplini slalomu.