Prevc prepričljivo zmagal v Willingenu

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (146,5 in 155 m, 264,2) je zmagal na prvi tekmi v dveh dnevih za svetovni pokal v Willingenu. Drugi je bil Japonec Ren Nikaido (145 in 147 m, 242,2) z 22 točkami zaostanka, tretji pa Nemec Karl Geiger (140,5 in 142 m, 237,8). Prevc je s tem še povečal skupno vodstvo v pokalu.

Žirovec Rok Oblak (130 in 132,5 m, 204,8) je s 16. mestom dosegel izid kariere, 17. je bil Anže Lanišek (126 in 137 m, 202,4).

Četrti slovenski predstavnik Timi Zajc (113 m, 59,5) se ni uvrstil v finale in je končal na 43. mestu. Žiga Jančarja je na 51. mestu izpadel že v dopoldanskih kvalifikacijah.