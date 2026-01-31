VREME
Športna sobota

Prvi poraz SloVolleyja, Sočankam derbi v Repnu

V prvenstvu ženske D-lige je Soča brez težav premagala zadnjeuvrščeni Zalet

Jan Grgič |
FJK |
31. jan. 2026 | 21:27
    Odbojkarice Zaleta (FOTODAMJ@N)
    Napad Soče in blok Zaleta (FOTODAMJ@N)
    Zaletovke s trenerjem Edijem Bosichem (FOTODAMJ@N)
    Odbojkarice Soče med minuto odmora s trenerjem Aljošo Orlem (FOTODAMJ@N)
ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Libertas Fiume Veneto – SloVolley ZKB 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:21)

SloVolley ZKB: Bulfon 21, Castellani 1, Jerič 6, Komjanc 16, Sutter 8, Terpin 8, Margarito (L), Bensa 0, Dessanti 0, Micali 0, Vattovaz. Trener: Ambrož Peterlin.

SloVolley ZKB je v moški C-ligi utrpel prvi prvenstveni poraz.

ŽENSKA D-LIGA

Zalet – Soča Lokanda Devetak ZKB 0:3 (22:25, 11:25, 12:25)

Zalet: Zalet: Rapotec 4, Gulich 12, Luxa 4, Mbengue 0, Oberdan 1, Olivotti 6, Movio (L1); Karadzic 0, Pellizzari 0, Regent 2, Lakovič n.v., Santon n.v., Gargiuolo (L2). Trener: Bosich.

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 10, Piva 12, Komic 13, Menis 6, Paulin 7, L. Berzacola 2, Tosolini 1, Tognolli, Volčič, A. Berzacola, Cotič, Coco, D’Amelio (L1), Buna (L2). Trener: Orel.

