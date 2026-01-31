Prvi poraz SloVolleyja, Sočankam derbi v Repnu

ODBOJKA
MOŠKA C-LIGA
Libertas Fiume Veneto – SloVolley ZKB 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:21)
SloVolley ZKB: Bulfon 21, Castellani 1, Jerič 6, Komjanc 16, Sutter 8, Terpin 8, Margarito (L), Bensa 0, Dessanti 0, Micali 0, Vattovaz. Trener: Ambrož Peterlin.
SloVolley ZKB je v moški C-ligi utrpel prvi prvenstveni poraz.
ŽENSKA D-LIGA
Zalet – Soča Lokanda Devetak ZKB 0:3 (22:25, 11:25, 12:25)
Zalet: Zalet: Rapotec 4, Gulich 12, Luxa 4, Mbengue 0, Oberdan 1, Olivotti 6, Movio (L1); Karadzic 0, Pellizzari 0, Regent 2, Lakovič n.v., Santon n.v., Gargiuolo (L2). Trener: Bosich.
Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 10, Piva 12, Komic 13, Menis 6, Paulin 7, L. Berzacola 2, Tosolini 1, Tognolli, Volčič, A. Berzacola, Cotič, Coco, D’Amelio (L1), Buna (L2). Trener: Orel.