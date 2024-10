Jadran praznih rok, zmaga odbojkaric Kontovela

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Petrarca Padova – Jadran 81:69 (22:17, 40:40, 57:52)

Jadran: Batich 0 (-, 0:4, 0:5), Rocchetti nv, Gulič 5 (-, 1:3, 1:1), Ban 19 (5:11, 3:4, 1:1), Demarchi 3 (-, 3:7, 1:8), De Petris 6 (-, 3:7, 0:1), Jakin 4 (-, 2:2, -), Malalan nv, Besedič 13 (2:2, 1:4, 3:8), Persi 0, Milisavljevic 14 (2:2, 6:7, 0:3). Trener: Bazzarini.

Tudi na prvem gostovanju v novi sezoni je Jadran ostalm praznih rok. Tokrat so košarkarji trenerja Bazzarinija izgubili v Padovi in zopet jim je bila usodna zadnja četrtina, ali bolje zadnjih pet minut srečanja. Zaostajali so le za dve točki (62:64), nakar so docela popustili, kar so seveda izkoristili gostitelji, da so povečali prednost in zanesljivo zmgali. V Jadranovih vrstah je bil spet najboljši Boru Ban, ki je bil z 19 točkami tudi najboljši strelec Jadranove ekipe. Več kot 10 točk sta dala še Milisavljevic (14) in Besedič (13). Jadranovce čaka že v sredo (9. oktobra) tekma proti tržiškemu Falconstarju. Srečanje bo na Čarboli z začetkom ob 20. uri.

ODBOJKA

ŽENSKA D-LIGA

Faedis – Zalet Kontovel Bar Tabor 0:3 (18:25, 11:25, 22:25)

Zalet Kontovel: Ciuch 8, Kovačič 12, Grilanc 4, Gruden 5, Kalin 7, Trevisan 8, Rapotec nv, Pertot 2, Zonta nv, Kneipp 0, Bezin (L), Barut (L), Škerk nv. Trener: Berlot.

Odbojkarice Zaleta Kontovela so na najboljši način začele novo sezono v ženski D-ligi. V Fojdi so zasluženo premagale domačo šesterko, ki se je enakovredno upirala le v zadnjem setu.