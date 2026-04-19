Jadran premagal Olimpio Castello, zadnji krog bo odločilen

Jadran – Olimpia Castello 89:79 (23:19, 38:37, 67:56)

Jadran: Rolli 0 (-, -, -), Batich 8 (5:6, 0:1, 1:1), Demarchi 7 (-, 2:5, 1:4), Vecchiet 2 (-, 1:1, 0:1), G. Gobbato 8 (6:8, 1:3, -), Pregarc 2 (-, 1:2, -), Diminić 18 (4:8, 7:10, 0:2), Persi 0 (-, 0:1, 0:1), E. Gobbato 35 (8:12, 9:10, 3:9), Milisavljevic 9 (-, 0:1, 3:9), Gulič in Jakin nv. Trener: Jogan.

V predzadnjem krogu rednega dela meddeželne B-lige je Jadran na domačem igrišču z 89:79 premagal Olimpio Castello. Pred zadnjim krogom je že jasno, da združena ekipa ne bo igrala play-outa za napredovanje, nekaj možnosti pa je še za neposredni obstanek (torej brez igranja play-outa), ki ga prinaša 9. in 10. mesto. Ob včerajšnjih zmagah Montebellune in Isea ostaja Jadran na 12. mestu na lestvici, vse tri omenjene ekipe imajo 22 točk. V zadnjem krogu bo Jadran gostoval pri devetouvrščenem Virtusu iz Padove, ki ima 24 točk. Montebelluna (trenutno na 10. mestu) se bo v gosteh pomerila s četrtouvrščeno Mantovo, Iseo pa prav tako v gosteh z osmouvrščeno Reggio Emilio. Jadran, ki je v prvem delu na Čarboli ugnal Virtus z 81:78, bi se z zmago in ob morebitnih porazih obeh neposrednih tekmecev uvrstil na končno 9. mesto in bi tako dosegel neposreden obstanek v ligi. Možnih je sicer še nekaj ugodnih kombinacij. V nasprotnem primeru čaka varovance trenerja Matije Jogana igranje dodatnih tekem play-outa za obstanek.

K današnji zmagi je največ točk prispeval razigrani Enrico Gobbato, ki je bil s 35 točkami (za dve točki je metal 9:10!) najboljši strelec tekme, v statistike pa je vpisal še 8 skokov, kar mu je naneslo visok statistični indeks 38. Zelo učinkovit je bil tudi kapetan Matija Batich, ki se je spogledoval celo s trojnim dvojčkom, saj je tekmo sklenil z 8 točkami, 8 skoki in kar 9 asistencami (statistični indeks 27). Odločilna za zmago domače peterke je bila tretja četrtina, ki jo je Jadran dobil z delnim izidom 29:19, v zadnjih desetih minutah pa so Joganovi varovanci priigrano prednost suvereno upravljali.