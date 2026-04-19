Vesna prva na lestvici, visoka poraza za Sovodnje in Zarjo

NOGOMET
ELITNA LIGA
Fontanafredda – Juventina 3:1
Strelci: 12. Breganti (J), 42. in 51. Fabris (F), 53. Stiso (F)
Juventina: De Mattia, Petejan, Loi, Liut, Russian, Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Breganti, Grion, Pagliaro. Trener: Visintin.
Codroipo – Kras Repen 1:0 (0:0)
Strelec: 69. Da Silva
Kras Repen: Umari, De Lutti, Perhavec, Kolenc, Rajčević, Male, Šolaja, Perić, Pitacco, Gotter, Barišič. Trener: Božič.
PROMOCIJSKA LIGA
Martignacco – Sistiana Sesljan 1:1 (0:1)
Strelca: 29. Almberger, 47. Flaiban (M)
Sistiana Sesljan: Grubizza, M. Crosato, Greco (Tomasetig), Steinhauser (Interlandi), Disnan, Almberger, Kerpan (Pizzignacco), Francioli, Carnese, Villatora (Crevatin), Triglione. Trener: Sestan.
1. AMATERSKA LIGA
Sovodnje – Manzanese 2:5
Strelca za Sovodnje: Peric in M. Juren
2. AMATERSKA LIGA
Zarja – Isonzo 1:7
3. AMATERSKA LIGA
Vesna – Primorje 1924 3:1
Vesna je na derbiju premagala Primorje 1924. ISM Gradisca pa je na proseški Rouni izgubil s Pro-Seccom. Kriška ekipa je po današnjem krogu prva na lestvici.
Muggia U21 – Primorec 4:2
Pieris – Mladost 5:0