Vesna prva na lestvici, visoka poraza za Sovodnje in Zarjo

Jan Grgič |
FJK |
19. apr. 2026 | 18:09
NOGOMET

ELITNA LIGA

Fontanafredda – Juventina 3:1

Strelci: 12. Breganti (J), 42. in 51. Fabris (F), 53. Stiso (F)

Juventina: De Mattia, Petejan, Loi, Liut, Russian, Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Breganti, Grion, Pagliaro. Trener: Visintin.

Codroipo – Kras Repen 1:0 (0:0)

Strelec: 69. Da Silva

Kras Repen: Umari, De Lutti, Perhavec, Kolenc, Rajčević, Male, Šolaja, Perić, Pitacco, Gotter, Barišič. Trener: Božič.

PROMOCIJSKA LIGA

Martignacco – Sistiana Sesljan 1:1 (0:1)

Strelca: 29. Almberger, 47. Flaiban (M)

Sistiana Sesljan: Grubizza, M. Crosato, Greco (Tomasetig), Steinhauser (Interlandi), Disnan, Almberger, Kerpan (Pizzignacco), Francioli, Carnese, Villatora (Crevatin), Triglione. Trener: Sestan.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Manzanese 2:5

Strelca za Sovodnje: Peric in M. Juren

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Isonzo 1:7

3. AMATERSKA LIGA

Vesna – Primorje 1924 3:1

Vesna je na derbiju premagala Primorje 1924. ISM Gradisca pa je na proseški Rouni izgubil s Pro-Seccom. Kriška ekipa je po današnjem krogu prva na lestvici.

Muggia U21 – Primorec 4:2

Pieris – Mladost 5:0

