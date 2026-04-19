SloVolley Studio Vegliach napredoval v C-ligo, Soča SloVolley do točke

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

Casalserugo - Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:2 (25:13, 20:25, 25:21, 17:25, 10:25)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 12, A. Cotič (L), Princi 0, N. Černic 0, Miklus 7, Čavdek (L), Makuc 0, Antoni, Sicco 18, Tomić, Vižintin, Katalan 14, Giusto 16, G. Černic. Trener: Battisti

MOŠKA D-LIGA

SloVolley Studio Vegliach - Muzzana 3:2 (21:25, 30:28, 25:23, 18:25, 20:18)

SloVolley Studio Vegliach: Vremec 26, Segre 14, Durastante 11, Kalc 4, Boezio 22, Mezzari 1, Soranzio (L1), Svetina 1, G. Manià 0, Vattovaz 0, nv. Grassi, Matana, Petric (L2). Trener: Manià

Odbojkarjem SloVolleyja Studio Vegliach je uspel podvig in so napredovali v C-ligo dva kroga pred koncem prvenstva. Potem ko so izgubili prvi niz, so drugega osvojili po preobratu, v tretjem pa ves čas vodili, kar je bilo dovolj, da so si že matematično zagotovili napredovanje v C-ligo. Že po tretjem nizu so tako vsi igralci stekli na igrišče in se skupaj poveselili.

V nadaljevanju so domači odbojkarji nekoliko popustili, nasprotniki pa so nato izenačili na 2:2. Tudi v petem nizu je kazalo na zmago gostov, v napeti končnici pa so Maniajevi varovanci vendarle prevladali in se pri neobičajnem izidu 20:18 poleg napredovanja razveselili tudi končne zmage s 3:2.