Jadran uspešen na Južnem Tirolskem

Bozen – Jadran Monticolo&Foti 78:82 (12:19, 26:39, 41:52, 63:63)

Jadran: Batich 8 (1:4, 2:2, 1:7), Ban 21 (12:14, 0:4, 3:9), Bunc 3 (-, 0:1, 1:3), Malalan 4 (2:2, 1:4, -), De Petris 11 (1:1, 5:7, -), Milisavljevic 17 (1:1, 5:7, -), Gobbato 9 (3:5, 3:4, -), Pregarc 4 (2:2, 1:1, -), Jakin 2 (-, 1:2, 0:2), Belletini nv. Trener: Oberdan.

Košarkarji Jadreana so po podaljšku dosegli v Bocnu pomembno zmago v boju za napredovanje. Varovanci trenerja Oberdana so bili do zadnje četrtine stalno v vodstvu. Igrali so odlično predvsem v obrambi in učinkoviti so bili tudi v napadu. V zadnji četrtini so popustili v obrambi, tako da so jih 27 sekund pred koncem gostitelji ujeli pri izidu 63:63 ter tako izsilili podaljšek. Zadnjih pet minut igre so jadranovci spet povedli, gostitelji so se približali na dve točki. Tedaj je stopil na sceno Borut Ban, ki je s šestimi zaporednimi prostimi meti spet vzpostavil razliko in tako so se košarkarji naše združene ekipe lahko veselili zmage.