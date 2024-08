Jadran z okrepljeno in pomlajeno postavo začel priprave

Za Jadranove košarkarje se je zaključil poletni premor, začele pa so se priprave na novo sezono. Združena ekipa bo drugo leto zapored nastopala v meddeželni B-ligi, ki se je že v minuli sezoni izkazala za dokaj zahtevno prvenstvo. Jadran se je na koncu dolge sezone dokopal do zasluženega obstanka, letos pa se Ban in soigralci želijo izogniti odvečnemu trepetanju.

Jadranovo vodstvo je med poletjem poskrbelo za zamenjavo na klopi, saj je namesto Gianluce Pozzecca vlogo glavnega trenerja zaupalo lanskemu pomočniku Nicholasu Bazzariniju. Enaintridesetletnemu Tržačanu bo pomagal Celjan Rok Heiligstein, ki bo tudi samostojno vodil ekipo U19. Dvojica Bazzarini-Heiligstein bo tudi za krmilom ekipe v prvenstvu U17 »eccellenza«.

Tudi v igralskem kadru je prišlo do premikov, jedro ekipe zadnjih let pa ostaja nespremenjeno. Jadranov dres bodo tako še naprej nosili Matija Batich, Borut Ban, Carlo De Petris, Saša Malalan, Marko Milisavljevic in Lukas Jakin. Pri Jadranu ostajata tudi branilec Jacopo Demarchi in italijanski mladinski reprezentant Luka Ignjatović. Glavna okrepitev je slovenski orjak Jure Besedić (208 cm za 125 kg), ki je zakrpal vrzel na centrskem položaju po odhodu Rađe in Bianchinija. V lanski sezoni je 32-letni Mariborčan nastopal za ekipo Bakery Piacenza v italijanski B-ligi, v zaključku pa je oblekel dres slovenskega prvoligaša Hopsi Polzela. Ekipi sta se pridružila še mlada Nikolaj Persi (letnik 2004), ki je v zadnjih sezonah igral v dresu Kontovela, in Ivan Gulič (2006), ki se je doslej kalil pri klubu Pallacanestro Trieste. Od lanske garniture pa se je poslovil Jernej Pregarc, ki bo z novim letom odšel na študijsko izmenjavo v Španijo.

V Jadranovem taboru ligo že poznajo, prav tako večino nasprotnikov, s katerimi so se v preteklih sezonah že kosali v C-ligi. »V tej ligi vsak klub ubere svojo pot. Nekateri vložijo veliko sredstev za izkušene igralce, drugi pa igrajo pretežno z mladimi. Tak primer bo letos Montebelluna, ki bo na podlagi sodelovanja z A-ligašem Trevisom nastopala v meddeželni B-ligi izključno s košarkarji U19. Tudi mi želimo staviti na mlade. Naša želja je, da bi se Jakin in Ignjatović ter novinca Persi in Gulič uveljavili na tej ravni. To bo pravzaprav naša glavna misija v letošnji sezoni in ravno zato smo še dodatno ojačili sinergijo med člansko ekipo in mladinskim pogonom,« je povedal Jadranov športni direktor Boris Vitez.

Glavni Jadranov pokrovitelj ne bo več novogoriško podjetje Gostol, klubsko vodstvo pa dela na tem, da bi to vrzel čim prej zakrpalo. »Zbrali smo nekaj novih malih pokroviteljev, še vedno pa smo brez glavnega. Vemo, da predstavlja igranje v meddeželni B-ligi kar velik finančni zalogaj, tako da upamo, da bomo kmalu dobili tudi glavnega pokrovitelja, ki nam bo pri tem pomagal. Na tem že delamo, naša glavna želja pa je, da bi dobili slovensko podjetje ali ustanovo, ki bi nas podprlo. Smo optimisti,« je še dejal Vitez.