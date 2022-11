Jadran zmagal, Bor KO

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Jadran Monticolo&Foti – Jesolo 54:53 (17:17,33:27, 45:40)

Jadran: Batich 7, Skerk nv, Bellettini nv, Zidarič 2, Ban 15, De Petris 7, Jakin, Gobatto 9, Malalan 9, Pregarc, Milisavljevic 5. Trener: Oberdan. Tri točke: Batich 2, Ban 3, Gobatto 1, Milisavljevic 1.

Tokrat je biuloa na »domači« tekmi v Tržiču pomembna le zmaga, saj z igro jadranovci niso povsem zadovoljili. V prvem polčasu so še kar uspešno igrali in tudi vodili za 12 točk. V tretji četrtini je bila tekma zelo izenačena. V zadnji četrtini so jim nasprotniki naprtili consko agresivno obrambo in nekaj sekund pred koncem izid celo izenačili na 53:53. Ko je manjkala sekunda do konca, je Batich šel v prodor in si izboril dva prosta meta. Prvi met je uspešno izvedel, drugega pa namerno zgrešil, saj se je tekma skoraj iztekla. Že v sredo čaka jadranovce novo srečanje, ko se bodo v gosteh ob 21. uri v derbiju pomerili s Cusom.

C-LIGA SILVER

Udine Basket Club – Bor Radenska 66:64 (20:13, 34:31, 49:50)

Bor: Bole 6 (-, 0:2, 2:5), Terčon 2 (-, 1:4, 0:1), Lessing n.v., Mozina 5 (1:2, 2:2, 0:1), Comar 3 (-, 0:2, 1:1), Nisić 4 (-, 2:3, 0:2), D. Zettin 8 (-, 4:8, 0:3), Strle 6 (-, 0:2, 2:2), Venturini 11 (1:2, 5:8, 0:2), Rajčič 19 (3:3, 5:7, 2:3). Trener: Krčalić.

Bor se je z videmskega gostovanja vrnil praznih rok. Toda z igro so tokrat Krčaličevi košarkarji zadovoljili. Pokazali so pravi pristop in so se borili do konca, ko so štirinajst sekund pred zvokom sirene imeli na razpolago zadnji napad, ki pa ga niso zaključili uspešno. Tekma je bila vseskozi izenačena in s stalnimi preobrati. V prvem polčasu so gostitelji vodili tudi za deset točk. V drugem pa je Borova maksimalna prednost znašala pet pik. Minuto pred koncem je videmska peterka vodila za šest točk. Borovci so nato prišli na dve točki zaostanka in na koncu se jim je izmuznil zadnji napad.