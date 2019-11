Jadranova košarkarja junaka videospota

Ban in Švab junaka videospota

Na Facebook straneh podjetja Trieste Auto in Jadrana Motomarine so včeraj objavili videospot, v katerem nastopata košarkarja Borut Ban in Danjel Švab. Jadranov kapetan in eden mlajših članov ekipe se v oglasnem posnetku z rdečim suzukijem odpravita na trening. Najprej se peljeta mimo centra Opčin, na koncu pa Ban parkira avtomobil tip pred vhodom v opensko telovadnico. Videospot je sad sponzorstva, ki ga je podjetje Trieste Auto sklenilo pred začetkom letošnje sezone s športnim združenjem Jadran. Slovensko podjetje iz Milj je od letošnje sezone tudi pokrovitelj ZSŠDI.