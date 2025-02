Jadranova pot do obstanka se bo začela v nedeljo v Bologni

Košarkarska zveza Fip iz Lombardije je objavila spored skupine Play-In out severovzhodne konference meddeželne B-lige. Jadran bo prvo tekmo odigral v nedeljo ob 17. uri v Bologni. Prvo domačo tekmo bo združena ekipa odigrala v nedeljo, 23. februarja, ko se bo na Čarboli pomerila z Nervianesejem. Nastope v skupini Play-In out bo Jadran sklenil v soboto, 26. aprila, na gostovanju v Cremoni.

Jadran bo skupino za obstanek začel s 6 točkami, kolikor jih ima na začetni lestvici tudi Sansebasket Cremona. S slabšega položaja – brez točk – bo začela le Montebelluna. Štiri ekipe imajo 12 točk (Petrarca Padova, Jesolo, Nervianese in Bologna Basket 2016) tri pa 10 točk (Cernusco, San Bonifacio in Basket 2000 Reggio Emilia). Jadran bo v skupini Play-In out igral le proti ekipam, s katerimi se v rednem delu sezone ni pomeril, in sicer z Bologno, Nervianesejem, Cernuscom, Reggio Emilio, Bergamom in Cremono.

Spored skupine Play-In out predvideva 12 krogov, po katerih bodo neposredni obstanek v meddeželni ligi dosegle prve tri ekipe na lestvici. Neposrednega izpada po odstopu Valsugane zaradi finančnih težav ni. Ekipe od 4. do 11. mesta bodo odigrale dodatne tekme play-outa po klasični formuli. V polfinalu se bodo tako pomerile 4. in 11. na lestvici, 5. in 10., 6. in 9. ter 7. in 8. Igralo se bo na dve zmagi, prednost domačega igrišča bo imela višje uvrščena ekipa. Štiri zmagovalke četrtfinalnih serij bodo dosegle obstanek. Sledila bosta polfinalna obračuna, prav tako na dve zmagi. Zmagovalki polfinalov bosta rešeni, poraženki pa bosta izpadli v C-ligo.