Jadranovci po dramatičnem razpletu do druge zmage, Soča po petem setu

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran – Dinamo Gorizia 75:74 (13:18, 30:33, 44:59)

Jadran: Batich 18 (1:11, 4:8, 3:5), Gulič 3 (-, -, 1:3), Ban 23 (6:6, 4:6, 3:5), Besedič 15 (2:2, 5:6, 1:4), Milisavljevic 2 (-, 1:2, 0:2), Demarchi 8 (-, 1:4, 2:6), Gobbato 6 (2:4, 2:5, 0:1), De Petris 0 (-, 0:4, -), Persi nv, Ignjatović nv, Jakin 0 (-, 0:1, 0:1), Rocchetti nv. Trener Bazzarini.

Jadranovcem se je uspelo dokopati do druge prvenstvene zmage v meddeželni B-ligi. Borut Ban in soigralci so v 10. krogu po skoraj "dramatični" tekmi v deželnem derbiju na Čarboli z izjemno končnico premagali goriški Dinamo, ko je že vse kazalo, da se bo ponovila stara zgodba dosedanjih zadnjih četrtin. Jadranovci so dokazali, da znajo odreagirati. Po običajnem začetku tekme so gostitelji s slabo obrambo in še slabšim napadom po prvi četrtini zaostajali pri izidu 7:18, da bi sklenili prvih 10 minut z - 5. V drugi četrtini so odreagirali in ob polčasu zaostajali le za tri točke (30:33). Zelo slabo je kazalo v tretji četrtini, saj so zaostajai že za 15 točk (44:59). Ko je že kazalo, da je tekma spet izgubljena, je sledila značajna reakcija jadranovcev, ki so z odlično skupinsko igro z Borutom Banom na čelu (23 točk), Matijo Batichem (18) in Besedičem (15) prav v zadnjih sekundah tekme uspeli spreobrniti izid v svojo korist in s točko razlike zmagati.

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Volley Club TS 3:2 (25:21, 27:29, 25:19, 2225, 15:12)