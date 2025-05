Jadranovi košarkarji se borijo za obstanek

Znani so termini tekem odločilnega drugega kroga play-outa za obstanek v košarkarski meddeželni B-ligi. Kot smo že poročali, bosta na vrsti dve seriji: Cremona – Montebelluna in Petrarca Padova – Jadran. Zmagovalca (igra se na dve zmagi) bosta dosegla obstanek v četrti italijanski ligi, poraženca pa bosta izpadla v C-ligo.

Prednost domačega igrišča imata Cremona in Padova, saj sta bili na končni lestvici skupine za obstanek pred Montebelluno in Jadranom. Tako bodo Jadranovi košarkarji prvo tekmo odigrali v gosteh, in sicer v soboto ob 20.45 v športni dvorani Gozzano v predmestju Padove. Povratna tekma bo na sporedu v sredo, 28. maja, ob 19.30 v športni dvorani na Čarboli. Termin morebitne tretje v Padovi pa še ni določen, v Jadranovem taboru pa so prepričani, da odločilni tretji obračun ne bo potreben. E.P.