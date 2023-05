Jadranu prva finalna runda

KOŠARKA

C-LIGA GOLD - Finale play-offa (prva tekma)

Jadran Monticolo&Foti – Playbasket Carrè 60:52 (15:10, 32:23, 44:43)

Jadran: Batich 13 (2:3, 4:6, 1:4), De Petris 7 (1:2, 3:6, -), Gobbato 9 (3:8, 3:6, 0:1), Pregarc 2 (-, 1:2, -), Milisavljevic 4 (-, 2:3, -), Ban 17 (6:6, 1:8, 3:6), Jakin 0 (-, 0:2, -), Malalan 2 (2:2, 0:3, -), Bunc 6 (1:2, 1:5, 1:2), Škerk nv, Stopar nv, Bellettini nv. Trener: Oberdan.

Košarkarji Jadrana so se morali na prvi finalni tekmi play-offa C-lige gold pošteno potruditi, da so strli odpor trdoživega Carreja iz okolice Vicenze. Na Opčinah so se gostje predstavili z dobro igro v obrambi, v določenih trenutkih so se gostitelji znašli v težavah, a v zadnji četrtini so se Malalan in soigralci zbrali ter zasluženo zmagali. Odločilna je bila trojka Matije Baticha devetdeset sekund pred zvokom sirene, ko je Jadran popeljal na + 4 točke (55:51). Negativna nota je le poškodba Milisavljevica, ki si je zvil gleženj in je moral predčasno zapustiti igrišče.

Druga finalna tekma bo na sporedu v sredo ob 20.30 v kraju Carrè pri Schiu severno od Vicenze. Morebitna tertja tekma bo na sporedu čez teden dni spet na Opčinah.