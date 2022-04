Jan Feri z »azzurri« sedmi

Z včerajšnjim finalom med Cuneom in ekipo Diavoli Power se je v Pordenonu končal prestižni odbojkarski mladinski turnir Cornacchia World Cup, ki ga v Furlaniji - Julijski krajini organizirajo vse od leta 1983. Ekipa Diavoli Power je premagala Cuneo s 3:0. Slovenski goriški odbojkar Jan Feri pa se je moral z italijansko izbrano vrsto U19 zadovoljiti s 7. mestom. Včeraj zjutraj so »azzurri« premagali ekipo Legaris Volley 3:2. Jan Feri, odbojkar Vala igra za ekipo Il Pozzo v B-ligi, je bil vseskozi med glavnimi protagonisti na igrišču in je prispeval svoj doprinos k zmagi Italije. Poudariti moramo, da so italijansko selekcijo U19 sestavili poskusno in »azzurri« so pred nastopom na turnirju skupno trenirali le enkrat. Na tretje mesto se je uvrstil Trentino Volley, ki je bil s 3:2 boljši od nemške ekipe TSV Grafing Volleyball. S petim mestom se je morala zadovoljiti ekipa Kioene Padova, šesta pa je bila iranska izbrana vrsta.