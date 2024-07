Jan Feri z »azzurri« srebrn na evropskem prvenstvu do 22 let

Italijanska odbojkarska reprezentanca do 22 let, v kateri si je mesto prislužil tudi goriški odbojkar Jan Feri, je nastope na evropskem prvenstvu v Apeldoornu na Nizozemskem končala na drugi stopnički. V finalu so »azzurri« spet morali priznati premoč Franciji, proti kateri so doživeli edini poraz v skupinskem delu. V finalu je bilo sicer zelo tesno, zaključilo se je šele po petih nizih. Italija je že zaostajala z 2:0 v nizih, v petem pa ni izkoristila petih zaključnih žog. Odločilni niz se je nato zaključil 22:20 za Francoze.

Varovanci Vittoria Fanizze so finale odigrali brez kapetana in standardnega blokerja Filippa Bartoluccija, ki se je poškodoval v prvem nizu. Na prvenstvo pa so med drugim odpotovali tudi brez treh nosilcev, ki že trenirajo s člani, zato so ekipo dopolnili mlajši igralci.

Pomembno izkušnjo je pridobil tudi Goričan Jan Feri, ki sicer na prvenstvu ni dočakal nastopa, je pa zanj že sam vpoklic lepo priznanje. V prihodnji sezoni 22-letnik ostaja pri Ravenni v A2-ligi.