Jan Pernarčič bronast med U23

Na evropskem prvenstvu na Portugalskem v olimpijskem jadralnem razredu 49er je nastopil tudi Medvejec Jan Pernarčič, ki je skupaj s tekmovalnim partnerjem na dvosedu Giovannijem Sandrinijem (Vela Club Campione del Garda) zasedel 25. mesto v zlati skupini. V moški konkurenci sta se z evropskim naslovom okitila Francoza Lucas Rual in Emile Amoros. Najboljša »azzurra« sta bila Simone Ferrarese in Leonardo Chiste. Druga najboljša posadka italijanske izbrane vrste pa je bila Pernarčič-Sandrini, ki pa sta med mladinci U23 stopila na zmagovalni oder. Uvrstila sta se na tretje mesto in tako osvojila evropski (mladinski) bron.

Jan Pernarčič (letnik 2003), doma iz Medje vasi v Občini Devin Nabrežina, in Giovanni Sandrini (2002) jadrata skupaj šele od letošnjega marca. »Spoznala sva se na univerzi v Trstu,« je dejal Pernarčič, ki v rojstnem kraju študira pravo. »Pred tem nisem imel sreče z drugimi sojadralci. Pri Sireni sem jadral s Tinejem Sternijem, ki je bil zelo dober, a se je naposled odločil za drugo pot,« je povedal Medvejec, ki je svojo kariero začel pri sesljanski Čupi, pri kateri je bil njegov prvi trener (podobno kot za Jano Germani) Matija Spinazzola. »Pravzaprav mi je zelo žal, da ne tekmujem več za Čupo. H klubu DN Sistiana sem se preselil lanskega aprila. Tam so bili namreč pogoji dobri in za tekmovanje so nam dali na razpolago višji proračun.«

Jan trenira okrog 220 dni letno. »Lahko bi še več. Glavnina treningov poteka zunaj Trsta, saj izbiramo kraje, ki imajo boljše vetrovne razmere. Čez nekaj dni se bom namreč vrnil v Vilamouro na Portugalsko.«

