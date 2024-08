Jana Germani in Giorgia Bertuzzi končali na 5. mestu

Tržaška Slovenka Jana Germani in Giorgia Bertuzzi z Gardskega jezera sta krstni nastop na olimpijskih igrah zaključili na 5. mestu. Zadnjo, regato za kolajno najboljše deseterice, sta sklenili na visokem 2. mestu, kar pa ni bilo dovolj za olimpijsko kolajno, saj tudi ostale posadke niso razočarale.

Germani in Bertuzzi sta skoraj celo regato držali 6. mesto, v kaotičnem finišu pa pridobili več mest. Nizozemki Odile van Aanholt in Annette Duetz, ki sta napadali zlato proti domačinkam, Francozinjam Sarah Steyaert in Charline Picon, sta ves čas vodili.

A pravi kaos se je zgodil na koncu, ko sta Nizozemki (in Američanki) sprva zgrešili pot do ciljne črte, medtem ko so ostale posadke izbrale pravilno. Takrat sta tudi italijanski reprezentantki pridobili kar štiri mesta in ciljno črto prečkali takoj za zmagovalkami regate za kolajne, švedsko posadko, v kateri sta Vilma Bobeck in Rebecca Netzler. Na tretjem mestu sta nato skozi cilj prijadrali še Nizozemki, ki sta ob pogledu proti ostalim posadkam ugotovili, da sta se prehitro veselili zlata.

Po nekaj napetih trenutkih, ko sta Nizozemki van Aanholt in Duetz, trikratni svetovni prvakinji, že mislili, da je zlato izgubljeno, je iz sodniške komisije vendarla prišla novica, da sta zmagovalki. Končno drugo mesto je naposled pripadlo Švedinjama Bobeck/Netzler, bron pa sta osvojili Francozinji Steyaert in Picon, ki sta se sicer sprva že veselili zlata. Na skupni razvrstitvi sta na 4. mestu končali Norvežanki Naess in Roenningen, za »azzurrama« pa sta na šestem mestu pristali Nemki Bergmann/Wille.

Sledijo na 7. mestu Novozelandki Aleh/Leech, na 8. mestu dvakratni olimpijski pravkinji iz Ria in Tokia Brazilki Soffiatti Grael in Kunze, na 9. mestu Avstralki Price/Haseldine, 10. pa Američanki Roble in Shea (ki sta sparring partnerici Jane Germani in Giorgie Bertuzzi).