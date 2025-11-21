Jana Germani na prestižni regati v Abu Dabiju

Italijanska reprezentantka, članica športne ekipe vojne mornarice ter TPK Sirena Jana Germani bo v ponedeljek odpotovala v Abu Dabi, kjer bo drugi konec tedna prestižna mednarodna regata Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix 2025 Season Grand Final. Germanijevi so na jadrnici tipa F50, ki je pravzaprav katamaran, zaupali vlogo strateginje. Sodelovala bo z italijansko ekipo Red Bull Sail Gp Team Italy.

»Zame je mednarodno tekmovanje na Arabskem polotoku nov izziv, pa tudi prestižna nagrada. Jadrnica oziroma katamaran F50 nima nobene zveze z olimpijskim razredom 49er FX, v katerem nastopam, a je prav gotovo v katerikoli primeru izkušnja, ki mi bo še kako pomagala,« je sprva povedala Jana Germani, ki je te dni, do ponedeljkovega leta v Abu Dabi, v domačem Trstu.

